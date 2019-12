Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Krwawa rzeźnia na rosyjskich fermach futrzarskich. Widzimy, jak bezbronne króliki są bite i "krojone" żywcem. Szokujące nagranie trafiło do sieci za sprawą interwencji organizacji pozarządowej PETA (ang. People for the Ethical Treatment of Animals), zajmującej się ochroną praw zwierząt.

Przemoc wobec królików i szynszyli wzbudza skrajne emocje. Na zdjęciach i nagraniach z farm widzimy jak króliki mają poderżnięte gardła, a szynszyle są poddawane elektrowstrząsom, po czym łamano im szyje. Jednego z królików pracownik farmy okłada ciosami z metalowej rurki.

Przed pseudoeksperymentami zwierzęta trzymano w klatkach.

Organizacja przekazała, że klientem fermy jest m. in. Kopenhagen Fur, jeden z większych domów aukcyjnych futer na świecie.

PETA apeluje: Nie kupujcie futer. Okupione okrucieństwem

Niezależnie od kraju pochodzenia, czy Rosji, Chinach, Finlandii , czy USA lub gdzie indziej - każde futro wiąże się z okropnym okrucieństwem, strachem, bólem, cierpieniem i śmiercią. Pomóż zwierzętom takim jak te, które widziałeś w tym filmie, nigdy nie kupując futra apel PETA

RadioZET.pl/DailyMail.co.uk/ Peta.org.uk/