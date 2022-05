Rosja przeniesie wojnę poza Ukrainę? Nowe doniesienia wywiadu USA

Rosja nie jest w stanie zdobyć i utrzymać pożądanych przez siebie terytoriów na Ukrainie bez ogłoszenia mobilizacji, wobec czego prezydent Władimir Putin może zdecydować się na bardziej radykalne kroki, w tym ogłoszenie stanu wojennego - powiedziała we wtorek w Senacie Stanów Zjednocznych Dyrektor Wywiadu Narodowego USA Avril Haines. Jej zdaniem Rosjanie chcą przenieść ciężar wojny z zajętych na południu ziem Ukrainy do Naddniestrza, nieuznawanego przez świat separatystycznego regionu Mołdawii.

Rosja osiągnęła największe sukcesy w wojnie w Ukrainie na południu tego państwa. Wojska Putina zajęły niemal cały obwód chersoński (przekraczając rzekę Dniepr) i znaczną część obwodu zaporoskiego. W zajętych po części już w 2014 roku obwodach ługańskim i donieckim od wielu tygodni toczą się ciężkie walki.

W ocenie amerykańskiego wywiadu, wobec odparcia Rosjan spod Kijowa, Czernihowa czy Sum, Putin szykuje się na dłuższą kampanię, nazywaną przez Rosjan "operacją specjalną".

Wywiad USA: Putin chce przenieść obszar wojny do Naddniestrza

Szefowa amerykańskiego wywiadu stwierdziła we wtorek, wypowiadając się przed komisją Senatu USA ds. sił zbrojnych, że Putin nie zrezygnował ze swoich głównych celów wojennych, tzn. całkowitego podporządkowania sobie Ukrainy. W podobnym tonie wypowiadał się niedawno we włoskiej gazecie wicemarszałek Dumy Rosji (odpowiednik Sejmu, przyp.), który stwierdził, że celem Rosjan jest dotarcie do granicy z Polską.

Według Haines, która nadzoruje wszystkie 17 służb wywiadowczych USA, krótkoterminowym celem Rosji jest okrążenie sił ukraińskich w Donbasie, utrzymanie "mostu lądowego", czyli terytorium łączącego Donbas z Krymem, utrzymanie Chersonia, a także utworzenie podobnego "mostu" łączącego Krym z Naddniestrzem w Mołdawii.

- Choć rosyjskie siły mogą być w stanie osiągnąć większość z tych krótkoterminowych celów w nadchodzących miesiącach, uważamy, że nie będą w stanie objąć kontroli nad "mostem lądowym" do Naddniestrza, który obejmuje też Odessę, bez uruchomienia jakiejś formy mobilizacji - powiedziała Haines. Dodała, że Rosji prawdopodobnie nie uda się osiągnąć kontroli nad całym terytorium obwodów ługańskiego i donieckiego wraz ze "strefą buforową" w ciągu najbliższych tygodni.

Niepowodzenia Rosji na froncie. Na te działania może zdecydować się Putin

Urzędniczka oceniła, że wobec rozziewu między ambicjami Rosji i jej zdolnościami, Kreml może podejmować coraz mniej przemyślane, radykalne decyzje, zarówno w kraju, jak i na Ukrainie.

Wymieniła przy tym wprowadzenie stanu wojennego, przeorientowanie produkcji przemysłowej na stopę wojenną, a także "potencjalnie eskalacyjne działania wojskowe", w tym uderzenia na dostawy broni z Zachodu. Dodała, że Putin prawdopodobnie uważa, że Rosja jest w stanie dłużej wytrzymać niedogodności związane z wojną, a stanowczość Zachodu osłabnie wraz ze wzrastającą inflacją i niedoborem żywności.

RadioZET.pl/PAP - Oskar Górzyński

Wojna na Ukrainie - najnowsze informacje na żywo