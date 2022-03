Rosja przygotowuje referendum i powołanie kolejnej samozwańczej republiki

W zajętym na początku marca przez rosyjskie wojska mieście Chersoniu na południu Ukrainy Moskwa przygotowuje "referendum", które ma doprowadzić do utworzenia na tym obszarze prorosyjskiej, separatystycznej "republiki ludowej" - poinformował w nocy ze środy na czwartek ukraiński sztab generalny.

Rosja zajęła Chersoń i wciąż pozostaje on jedynym zdobytym miastem ze stolic ukraińskich obwodów po inwazji rozpoczętej 24 lutego. Agresorzy od wielu dni czynią wysiłki, by skłonić ludność do zmiany władzy.

W odpowiedzi przez miasto wielokrotnie przetaczały się antyrosyjskie i antywojenne demonstracje mieszkańców.

Rosja planuje referendum w Chersoniu i kolejną samozwańczą republikę

Sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy podał w nocy, że Rosja planuje w Chersoniu referendum, celem oderwania od Ukrainy kolejnego regionu, na wzór republik ługańskiej i donieckiej. Tuż przed inwazją Rosja oficjalnie uznała ich niepodległość.

O groźbie "referendum" w Chersoniu mówił niedawno także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. 300-tysięczny Chersoń jest strategicznie ważnym ośrodkiem na południu Ukrainy i jedynym miastem-stolicą obwodu, które zostało zajęte przez wojska rosyjskie.

Wojna na Ukrainie - najnowsze informacje na żywo

RadioZET.pl/PAP