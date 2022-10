Rosja przygotowuje się do ewakuacji z Chersonia. "Zagrożenie dla mieszkańców"

Rosja przygotowuje się do ewakuacji cywilów z okupowanego Chersonia na południu Ukrainy – zapowiedział w rozmowie z agencją TASS głównodowodzący rosyjskich wojsk inwazyjnych Siergiej Surowikin. Określił, że sytuacja w regionie, który dekretem Putina został we wrześniu "anektowany do Rosji", jest bardzo ciężka.