Rosja rozmieszcza Iskandery. Są 60 km od granicy

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował w niedzielę, że w obwodzie biełgorodzkim wojska rosyjskie rozlokowały wyrzutnie pocisków Iskander. "Według dostępnych danych znajdują się one 60 km od granicy państwowej Ukrainy" - czytamy w komunikacie.

Mijają dwa miesiące od rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W tym czasie Rosjanie starali się wedrzeć do Kijowa i obalić obecne władze. Jednak opór ukraińskich obrońców, zmusił agresora do wycofania się z północnej części kraju, przez co od kilku dni Rosja skoncentrowała swoje działania na wschodnich terenach. W piątek rosyjski generał, Rustam Minnekajew, przyznał, że celem armii jest przejęcie pełnej kontroli nad wschodnią i południową Ukrainą. W tej chwili toczą się zacięte walki o Donbas i Mariupol.

W niedzielnym oświadczeniu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy przekazano, że Rosjanie kontynuują agresję, mającą na celu zdobycia pełnego obwodu ługańskiego i donieckiego oraz zapewnienie korytarzu lądowego do anektowanego Krymu. "Wróg przegrupowuje się i rozszerza siły rakietowe oraz jednostki artyleryjskie" - podano w oświadczeniu.

Rakiety Iskander: Czy mogą dolecieć do Polski?

Rosjanie rozmieścili Iskandery 60 km od granicy z Ukrainą

"Rosjanie zaktywizowali działania ofensywne i szturmowe w kierunku Siewierodoniecka, Kurachowki i Popasnej. W Mariupolu Rosjanie kontynuują blokadę ukraińskich sił w okolicy zakładów Azowstal. Prowadzone są naloty, w tym przy wykorzystaniu samolotów dalekiego zasięgu. Siły przeciwnika wykorzystują kolej do logistycznego zabezpieczenia wojsk - dodano w komunikacie sztabu.

W ciągu minionej doby ukraińskie siły zniszczyły siedemnaście celów powietrznych: dziewięć bezzałogowców, trzy samoloty i pięć pocisków manewrujących.

ZOBACZ TAKŻE: Wojna w Ukrainie - najnowsze informacje na żywo

W obwodzie donieckim i ługańskim siły ukraińskie odparły 12 ataków rosyjskich. Zniszczono m.in. cztery czołgi, 15 wozów bojowych i pięć systemów artyleryjskich.

RadioZET.pl/PAP