Rosja zaatakowała Ukrainę – trwa jedenasta doba wojny na południu, wschodzie i północy kraju. Mimo znaczącej przewagi, tempo ofensywy zmalało. Rosjanie posuwają się przy tym do zbrodni wojennych i bombardowania budynków cywilnych.

Ukraińcy zdają sobie sprawę, że przetrwali pierwszy napór agresora. Przestrzegają jednak, że będą podejmowane kolejne ofensywy.

Rosja szykuje drugą falę ofensywy? Celem jest odcięcie Ukrainy od morza

"Przetrwaliśmy pierwszą, najcięższą falę ataków rosyjskich orków. Mit o najnowocześniejszej i najpotężniejszej na świecie armii Putina został zniszczony i spalony na drogach obwodów kijowskiego, charkowskiego, czernihowskiego i mikołajowskiego. Rosyjskie oddziały terrorystyczne nie osiągnęły strategicznego sukcesu na żadnym kierunku" – napisał Daniłow na Facebooku.

Sekretarz rady bezpieczeństwa przestrzegł, że wróg pozostaje niebezpieczny i "przygotowuje drugą falę ofensywy na dużą skalę". "Plan wroga polega na okrążeniu kluczowych miast, wykrwawieniu ukraińskich sił zbrojnych, stworzeniu sytuacji katastrofy humanitarnej dla ludności cywilnej" – wyjaśnił. Daniłow wskazał, że dowództwo rosyjskich sił zbrojnych kieruje swoją główną uwagę na południe, by odciąć Ukrainę od morza, zarówno Czarnego jak i Azowskiego.

"Pogrzeby, w których biorą udział rosyjskie matki i tony zwęglonego rosyjskiego żelastwa to ostrzeżenie dla kolejnej fali okupantów: nie właźcie tu, bo was zabijemy! Nie walczcie z Ukraińcami, prędzej czy później przyjdziemy do was, aby ściągnąć wszystkie nagromadzone długi" - przekonywał Daniłow.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy jest działającym przy prezydencie organem koordynacyjnym w sferze bezpieczeństwa narodowego i obrony. Koordynuje i kontroluje działalność organów władzy wykonawczej w tej sferze. Szefem Rady jest prezydent, który decyduje o jej składzie.

