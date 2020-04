Rosja szykuje się na wojnę? Żołnierzy nie zatrzymała epidemia COVID-19

Rosja po raz pierwszy prowadzi ćwiczenia wojskowe, które zostały wzbogacone o działania, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Eksperci twierdzą, że są one bardzo ofensywne. Specjaliści dodają, że wygląda to tak, jakby wojsko szykowało się na wojnę.

Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia opublikował na swojej stronie analizę rosyjskich ćwiczeń militarnych. "W całym pierwszym kwartale br. liczba i skala ćwiczeń przekroczyły rozmiary typowe dla okresu zimowego, zbliżając się do tych realizowanych w okresie letnim. Łącznie wzięło w nich udział co najmniej 500 tys. żołnierzy" — czytamy w raporcie Andrzeja Wilka.

Ćwiczenia wojskowe rozpoczęto już w styczniu. Wcześniej w tym miesiącu nie odbywały się żadne szkolenia militarne. Ponadto działania mogą prowadzić także mniejsze oddziały — wcześniej takiej możliwości nie było. Jak czytamy w analizie, nie tylko mniejsze jednostki, ale cała armia prowadzi szkolenia na działania ofensywne.

"Ćwiczenia mają charakter kompleksowy, kładą nacisk na współdziałanie wszystkich typów formacji w pełnym spektrum działań bojowych. Zwiększenie liczby przedsięwzięć szkoleniowych nastąpiło we wszystkich okręgach wojskowych i flotach" - czytamy w raporcie OSW.

Eksperci nie są w stanie stwierdzić, czy ta aktywność ma na celu przygotowanie się to ataku, czy jest pokazem sił. Jednak szkoleń nie przerwano mimo wybuchu epidemii koronawirusa. Wręcz przeciwnie uznano to za okazje do ćwiczeń w ekstremalnych warunkach. W związku z tym powołano sztab operacyjny ds. zapobiegania rozprzestrzenianiu się infekcji koronawirusa w Siłach Zbrojnych.

RadioZET.pl/Ośrodek Studiów Wschodnich