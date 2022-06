Rosja szykuje zmiany w armii. Do wojska mogą trafić chłopcy po ukończeniu szkoły

Rosyjscy deputowani wracają do projektu znoszącego ograniczenia wiekowe w naborze do służby wojskowej. Gdyby znowelizowane przepisy weszły w życie, władze mogłyby wysyłać do działań militarnych nawet chłopców, który ledwo ukończyli szkołę. Kreml twierdzi, że do Ukrainy wysyła jedynie zawodowych żołnierzy.