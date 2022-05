Rosja tłumi bunty w armii. Wysyła "doświadczonych oprawców"

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała w czwartek, że Rosjanie tłumią bunty wśród żołnierzy odmawiających walk w Ukrainie poprzez wysyłanie przez dowództwo "doświadczonych oprawców". Dochodzi do upokarzania żołnierzy odmawiających walki z siłami ukraińskimi. Przechwycona rozmowa została udostępniona w sieci.

Rosja prowadzi w Ukrainie wojnę na wyniszczenie, ale i sama ponosi wielkie straty w ludziach i sprzęcie. Taki stan rzeczy wpłynął na morale wojsk Putina – do tego stopnia, że część żołnierzy buntuje się przeciw wysyłaniu ich na front. Dowodem w sprawie jest kolejna z przechwyconych rozmów przez ukraińskie służby.

SBU udostępniła nagranie z rozmowy rosyjskiego żołnierza z ojcem. Obawia się on walki z siłami ukraińskimi i tłumaczy, ze bunty w armii nabierają masowego charakteru.

Rosja reaguje na bunty w armii. Wysyła "doświadczonych oprawców"

Jak podaje Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, aby stłumić bunt w wojsku Kreml wysyła na Ukrainę "doświadczonych oprawców", takich jak generał Rustam Muradow. Jest on znany ze swojego okrucieństwa podczas interwencji rosyjskiej w Syrii. Urządza on żołnierzom "procesy pokazowe", lecz nawet takie działania nie zmieniają zasadniczo sytuacji, ponieważ żołnierze mimo to odmawiają służby w najgorętszych punktach.

- Przyjechał Muradow, k..., pokazową rozprawę zrobił, bo nikt nie chciał jechać dalej… Dowódcy nie chcieli wieźć swoich chłopaków na śmierć. Chłopcy też nie byli gotowi... On tych dowódców dla przykładu rozebrał, ręce k… związał. Z kieszeni musieli wszystko powyjmować, k…, ręce im związał. Do autobusów ich wrzucił i wywiózł - mówił żołnierz Rosji.

W dalszej części rozmowy żołnierz mówi, że pomimo takich demonstracji buntownicy i tak potem wysyłani są do domu. Dlatego on też czeka, kiedy zostanie wysłany "na urlop". "Rosja nie może oficjalnie przyznać, że ma tak wielu żołnierzy, którzy odmawiają walki na Ukrainie. Dlatego nazywa ich ucieczki «urlopami»" – dodaje SBU we wpisie.

