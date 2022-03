Wojna w Ukrainie ma dla Rosji poważne konsekwencje. Zgodnie z zapowiedziami zachodnich polityków, nakładane na agresora sankcje mają sprawić, że kraj Putina stanie się na arenie międzynarodowej pariasem. Rosja przestała być traktowana jako równorzędny i wiarygodny partner, co chce wykorzystać między innymi Polska. Minister rozwoju Piotr Nowak poleciał do USA z misją przekonania do usunięcia Rosji z grupy G20 i przekazania zwolnionego miejsca naszemu państwu.

Rosja musi liczyć się z izolowaniem od struktur międzynarodowych, szczególnie stworzonych przez kraje demokratyczne. Rada Europy, zrzeszająca europejskie państwa oraz partnerów, od początku krytykuje Putina za atak na Ukrainę. Rosja postanowił więc zrezygnować z członkostwa w RE, zanim zostanie z niej wyrzucona.

Rosja opuszcza Radę Europy. „Posunięcie wyprzedzające”

Rada Europy to międzynarodowa organizacja rządowa, skupiająca państwa ze Starego Kontynentu. Rosja była jej członkiem od 28 lutego 1996. 25 lutego 2022, dzień po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę, została zawieszona.

15 marca Zgromadzeniu Parlamentarnemu Rady Europy został przekazany list Siergieja Ławrowa, w którym polityk poinformował o formalnym wszczęciu procedury wystąpienia Rosji z RE.

Zdaniem Reutersa to posunięcie wyprzedzające: Rada Europy najprawdopodobniej zdecydowałaby o wyrzuceniu kraju Putina ze swoich szeregów. Rosja postanowiła więc wystąpić najpierw, zanim doszłoby do takiego wydarzenia.

Celem Rady Europu zapisanym w jej statucie jest „osiągnięcie większej jedności między jej członkami, aby chronić i wcielać w życie ideały i zasady stanowiące ich wspólne dziedzictwo oraz aby ułatwić ich postęp ekonomiczny i społeczny”. Rada zajmuje się także promocją ochrony praw człowieka i demokracji.

Trwa wojna w Ukrainie. Każda wojna to nie tylko konflikt polityczny i militarny. To przede wszystkim niewinne ofiary i ludzie, którzy tracą wszystko. Fundacja Radia ZET prowadzi dla nich akcję pomocową.

RadioZET.pl/PAP

Wojna w Ukrainie na żywo: