Rosyjskie wojska z różnych kierunków atakują ukraińskie miasta, w tym od strony okupowanego Donbasu i Krymu - informuje ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. "Ukraina korzysta ze swojego prawa do samoobrony, zgodnie z prawem międzynarodowym" - głosi dokument.

Ukraińskie media informują o celach ataków rosyjskiej armii. Pociski rakietowe i artyleryjskie spadły do tej pory na Kramatorsk, Odessę, Kijów, Charków, Mariupol, Dnipro, Berdiańsk, Kachowka, Swatowe, Mikołajów, Iwano-Frankowsk, Winnicy i Humań.

Rosja zaatakowała Ukrainę. Zełenski wzywa do wsparcia armii

Miejsca ataków przybywa z godziny na godzinę. Informacje o rosyjskiej ofensywie wskazują, że jej celem były nie tylko miasta we wschodniej Ukrainie, ale praktycznie na całym terenie kraju. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował w czwartek do Ukraińców, by nie poddawali się panice i robili wszystko dla wsparcia armii. Na ulicach Kijowa widać ludzi z walizkami, drogi są zakorkowane.

- Zwracam się do każdego Ukraińca, który teraz jest na naszej ziemi. Nie poddajemy się panice, robimy wszystko, co trzeba, by wesprzeć Siły Zbrojne Ukrainy - zaapelował prezydent. - Atakują nas nie tylko bomby, ale też fejk (newsy) - dodał. - Putin rozpoczął wojnę z Ukrainą i z całym demokratycznym światem, chce zniszczyć nasze państwo - powiedział.

W nocy ze środy na czwartek prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił w telewizyjnym wystąpieniu rozpoczęcie „operacji specjalnej w Donbasie”. Wcześniej odbył konsultacje z prezydentem Białorusi Alaksandrem Łukaszenko.

RadioZET.pl/PAP