Rosja użyje broni chemicznej? "To Putin odpowiada za wszystkie okrucieństwa"

Rosja oskarżała nas i Ukrainę o użycie broni chemicznej, co jest jawną nieprawdą - powiedział szef NATO Jens Stoltenberg. - To Putin odpowiada za wszystkie okrucieństwa i wszystkie straty - dodał.

- To jest wojna Putina. To on ją rozpętał i za nią odpowiada - powiedział Jens Stoltenberg. - I to on odpowiada za wszystkie okrucieństwa i wszystkie straty - dodał. I podkreślił, że "naszą odpowiedzialnością jest wspierać Ukrainę".

Rosja użyje broni chemicznej? "To jest wojna Putina"

Jak dodał, wojna, która rozgrywa się w Ukrainie, "to największe wyzwanie dla bezpieczeństwa świata, z którym mamy do czynienia od czasu II wojny światowej".

Z kolei zastępca szefa NATO Mircea Geoana powiedział, że obecnie nie istnieje "bezpośrednie ryzyko" związane z użyciem przez Rosję broni jądrowej lub chemicznej. Zastrzegł jednak, że w związku z tym, iż konflikt na Ukrainie może być długotrwały, konieczne jest wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Geoana zaznaczył, że na najbliższym szczycie NATO w Madrycie przywódcy Sojuszu podejmą decyzję w sprawie "jeszcze bardziej solidnej i stałej" jego obecności na wschodniej flance.

RadioZET.pl/ PAP

