Rosja wprowadza stan wyjątkowy przy granicy. "Niepokojące doniesienia"

Rosjanie wprowadzili stan wyjątkowy w obwodzie omskim. "Niepokojące doniesienia z rejonu nazywajewskiego" (zachodnia część obwodu omskiego w pobliżu granicy z Kazachstanem - red.) - relacjonował gubernator tego regionu Aleksandr Burkow.

Stan wyjątkowy w Rosji. "Pożar zniszczył domy"

Jak dodał, z ogniem walczy obecnie 165 strażaków i 23 jednostki sprzętu gaśniczego. "Dziś pożar zniszczył tam domy mieszkalne, prawie spłonął też dom spokojnej starości. Wszyscy mieszkańcy i personel placówki zostali ewakuowani" - przekazał.

Pożar w obwodzie omskim to już kolejny tego rodzaju incydent w Rosji w ciągu kilku ostatnich tygodni. Wcześniej doszło do serii wybuchów i pożarów w obiektach ministerstwa obrony (m.in. w wojskowym instytucie badawczym w Twerze), a także w składach ropy naftowej (m.in. w magazynach paliw pod Biełgorodem i w Briańsku). W piątek rano informowano natomiast o pożarze na rynku we Władykaukazie w Osetii Północnej. Przyczyna wszystkich tych zdarzeń nie została jak dotąd ustalona.

W 72. dniu wojny w Ukrainie według nieoficjalnych informacji miała zapłonąć rosyjska fregata. Admirał Makarow jest najmłodszym okrętem klasy Admirał Grigorowicz z trzech obecnych we Flocie Czarnomorskiej. Wszedł do służby w 2017 roku. - To jedna z najnowocześniejszych jednostek floty rosyjskiej, to "dziecko" wielkiej modernizacji floty i armii w ogóle za czasów Putina - mówił RadioZET.pl dr Michał Piekarski z Wydziału Nauk Społecznych UWr.

