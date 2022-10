Rosja wysłała ostrzeżenia nawigacyjne NOTAM i PRIP w związku z ćwiczeniami, które przeprowadzi w tym miesiącu m.in. w pobliżu Norwegii. Zbiega się to z manewrami odstraszania nuklearnego NATO. Eksperci ostrzegają, że może to doprowadzić do eskalacji konfliktu między Rosją a Zachodem.