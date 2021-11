Rosja zaatakuje Ukrainę? "USA wyraża zaniepokojenie działaniami na granicy"

Sekretarz stanu USA Antony Blinken wyraził w sobotę "realne obawy", dotyczące działań Rosji na granicy z Ukrainą. Tymczasem amerykańskie wsparcie dla ukraińskiej marynarki wojennej w postaci dwóch kutrów patrolowych zbliża się do Morza Czarnego - podała agencja Reutera.

Antony Blinken oświadczył, że Stany Zjednoczone mają "realne obawy", podzielane przez europejskich partnerów i wyrażane przez Ukrainę, zaniepokojoną możliwością ataku na jej terytorium ze strony Rosji.

Statek przewożący dwa odremontowane kutry patrolowe, które służyły dotąd w amerykańskich siłach morskich, a dokładnie - w Straży Wybrzeża Stanów Zjednoczonych (USCG), wypłynął 8 listopada z portu w Baltimore i zmierza do ukraińskiego portu w Odessie. W sobotę pokonał Cieśninę Dardanele.

USA zaniepokojenie działaniami Rosji na granicy z Ukrainą

Ukraińscy marynarze odbyli w USA szkolenie z obsługi kutrów typu Island. Dwie podobne jednostki Ukraina otrzymała w 2019 roku - przypomina "Jerusalem Post".

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Kijowie poinformowała, że kolejny transport jest częścią szerszego pakietu bezpieczeństwa dla Ukrainy, wprowadzonego w 2014 roku, po aneksji Półwyspu Krymskiego przez Rosję. Wartość amerykańskiego wsparcie sięga 2,5 mld dolarów.

Posłuchaj podcastu

- Nadal mamy poważne obawy co do działań rosyjskiego wojska oraz ostrej retoryki Rosji wobec Ukrainy - powiedziała w piątek rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. Wezwała przy tym Moskwę do "deeskalacji napięć" z Ukrainą.

Psaki odniosła się w ten sposób podczas konferencji prasowej do pytania o niedawne przemówienie rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, który ostrzegł Zachód przed lekceważeniem jego "czerwonych linii", w tym zbrojenia Ukrainy.

RadioZET.pl/ PAP