Wojna w Ukrainie to także wojna informacyjna. Kreml utrzymuje Rosjan w przekonaniu, że wojska Putina prowadzą w Ukrainie „operację militarną”, która w dodatku ma zakończyć się powodzeniem. Lista rosyjskich strat i niepowodzeń w Ukrainie wydłuża się, co zmusza Rosję do zmiany strategii.

Propaganda do zmiany. Rosja przygotowuje kraj na niepowodzenie

- Pod wpływem wojskowych niepowodzeń Rosja zmienia swą propagandę, by przygotować ludność do ewentualnej porażki – ocenił ukraiński wywiad wojskowy w mediach społecznościowych.

„Mając przewagę liczebną w ludziach i sprzęcie, armia państwa-okupanta doznaje za sprawą obrońców Ukrainy katastrofalnych start i porażek. Aby zmienić wyobrażenie Rosjan o wojskowej »niezwyciężoności« i przygotować społeczeństwo do możliwej porażki, rosyjskim mediom polecono przedstawiać rosyjsko-ukraińską wojnę jako zbrojną konfrontację między Rosją i wszystkimi krajami UE oraz NATO” – podkreśla wywiad.

Jak dodano, wprowadzenie w Rosji takiej narracji „osłabi hańbę przegranej”. Rosja przegra bowiem nie tylko z Ukrainą, ale i potężnym przeciwnikiem, jakim są kraje UE i NATO. Wojna w Ukrainie, która miała trwać kilka dni, toczy się już 76. dobę. Rosjanie nie zawiesili broni, choć w ich szeregach brakuje chętnych do walki. Jednocześnie Ukraińcy nie poddają i bronią swoich miast i dzielnic.

RadioZET.pl/PAP

