Rosjanie zmieniają strategię wojny. "Nie byli w stanie zrealizować planów"

Wojna w Ukrainie trwa 14 dobę. Rosjanie nie zdobyli przewagi operacyjnej i nie przejęli najważniejszych miast tego państwa. Posuwają się do licznych zbrodni wojennych i brutalnych ostrzałów budynków cywilnych.

Wiceminister resortu obrony Ukrainy Hanna Malar poinformowała w środę, że agresor zmienia z tego powodu całą strategię wojny, którą rozpoczął 24 lutego.

Wiceminister obrony Ukrainy: Rosjanie zmieniają strategię wojny

Obecnie wróg zmniejszył intensywność ostrzału i bombardowania, ale nie porzucił strategii ofensywnej. Należy zatem rozumieć, iż w rzeczywistości Rosjanie próbują przegrupować wojska i zmienić strategię. Ponieważ napotkali na nasz silny opór, nie byli w stanie zrealizować swoich planów, więc teraz je zmieniają. Dlatego nie wolno nam ani na chwilę odetchnąć, musimy być cały czas gotowi – oświadczyła Malar.

Wiceminister podkreśliła, że rosyjscy żołnierze są zdemoralizowani i przygnębieni faktem, iż są na Ukrainie w wyniku kłamstw o konieczności wyzwalania miejscowej ludności od nazizmu. W związku z tym - jej zdaniem - większość rosyjskich wojskowych chce przeżyć i złożyć broń. Malar ostrzegła też, że obywatele Ukrainy powinni być przygotowani na to, iż jakieś terytorium kraju może dostać się pod rosyjską okupację, ale ukraiński rząd nigdy nie skapituluje.

- Musimy ostrzec ludzi, że może się to zdarzyć, że przez jakiś czas wróg może tymczasowo przebywać na tym czy innym terytorium i czasowo je zajmować, aż do przybycia naszych sił, dopóki nie wyzwolimy tego czy innego terytorium lub regionu - powiedziała Malar. Jej zdaniem "specjalna operacja informacyjna" Rosji będzie miała na celu przekonanie obywateli Ukrainy, że rząd skapitulował. - Rząd ukraiński nigdy nie skapituluje – zaznaczyła wiceminister i zaapelowała, aby nie wierzyć wrogiej propagandzie

Pentagon: Rosjanie niemal bez postępów w ciągu ostatniej doby

W ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska zyskały ok. 20 km terytorium pod Charkowem i są 15 km od Mikołajowa, ale w innych częściach Ukrainy nie poczyniły żadnych postępów - powiedział w środę wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu. Dodał, że są dowody na stosowanie przez Rosję nieprecyzyjnych, wolno spadających, "głupich" bomb. Według Pentagonu Rosja od początku wojny wystrzeliła ponad 710 rakiet i wciąż ma do dyspozycji ok. 90 proc. swojej siły ognia. Przedstawiciel resortu dodał, że zaobserwowano również używanie przez siły rosyjskie wolno spadających bomb, co może świadczyć o wyczerpywaniu się zapasów precyzyjnych bomb.

Przedstawiciel ministerstwa obrony USA dodał, że Ukraina wciąż ma do dyspozycji większość swoich sił powietrznych, choć rosyjskie systemy przeciwlotnicze pokrywają zasięgiem niemal cały kraj i stanowi to poważny czynnik ograniczający używanie samolotów przez Ukraińców.

RadioZET.pl/PAP