Ojcem jej dziecka miał być 10-latek. 13-latka w końcu ujawniła prawdę

Do zbliżenia miało dojść w listopadzie 2019 roku, w domu Iwana, podczas nieobecności jego rodziców. Po wszystkim Daria narzekała, że od momentu, gdy sąsiedzi dowiedzieli się o ciąży, jest wytykana palcami. "Wielu mówiło, że jestem suką i śpię ze wszystkimi - mówiła w popularnym programie w państwowej telewizji Rossija 1.

Nastolatka przekonywała, że razem z młodszym o trzy lata Iwanem pragną wychować dziecko. Zarzekała się także, że jej znajomość z chłopcem była "miłością od pierwszego wejrzenia". Z kolei matka dziewczynki cieszyła się z instynktu macierzyńskiego córki.

13-latka zaszła w ciążę z 10-latkiem

Historię Darii szybko podchwyciły zagraniczne media i eksperci, którzy wykluczyli możliwość prokreacji u 10-latka. Ten jednak stanowczo utrzymywał, że jest ojcem. Zapytany przez prowadzącego program, czy ciąża nie jest efektem zdrady ze strony jego dziewczyny, oburzał się na antenie.

Jak donosi "Komsomolska Prawda", sprawą zajęła się policja i dziennikarze śledczy. Dotarli oni do innego, zaskakującego wątku w tej sprawie, który prowadził do niejakiego Stiopy. Okazało się, że 13-latka miała uprawiać seks ze starszym od siebie chłopcem. Według artykułu zagroził on Darii, że jeśli nie zgodzi się na współżycie, opowie Iwanowi o zdradach dziewczyny.

Po kilku miesiącach od wystąpienia w telewizji Rosjanka stała się gwiazdką mediów społecznościowych. Promując się hasztagiem #pregnantat13, opowiadała na Instagramie o przebiegu ciąży i swoim codziennym życiu. Pisała również, że jest otwarta na współpracę ze znanymi markami. Milczała jednak konsekwentnie na temat ojca swojego dziecka.

Daria dementuje doniesienia prasy. "To był gwałt"

Teraz postanowiła odnieść się do artykułu rosyjskiej prasy, który nazwała kompletną bzdurą. We wpisie na Instagramie wyjawiła, że wcale nie jest w ciąży z 10-latkiem, a z 16-latkiem pochodzącym z jej miasta.

Zdementowała doniesienia "Komsomolskiej Prawdy", jakoby miała chodzić z chłopakiem do tej samej szkoły. Według relacji dziewczyny starszy od niej "wysoki i bardzo gruby" nastolatek napadł ją na klatce schodowej i zgwałcił. 13-latka boi się teraz, że spotka swojego oprawcę na ulicy.

To był gwałt. Nie potrafię opisać, jak do niego doszło, ponieważ wspominanie o tym wszystkim wciąż sprawia mi ból. Przez długi czas po tym incydencie nie mogłam nic zrobić, byłam jednocześnie przerażona i samotna

– podsumowała Daria.

RadioZET.pl/The Sun/Komsomolskaja Prawda