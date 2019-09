Opiekunka porwała półroczne niemowlę. Dziecko znaleziono martwe

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Kiedy śledczy otrzymali zgłoszenie, od początku podejrzewali, że osobą odpowiedzialną za uprowadzenie dziecka jest 23-letnia niania. Szukali jej przez kilka godzin. W końcu opiekunka została znaleziona w lesie – oddalonym o około 3 kilometry od miejsca zamieszkania porwanego chłopca.

Miała zamordować półroczne niemowlę w akcie zemsty

Niestety odkrycie, którego dokonali śledczy, okazało się potworne. Policjanci zauważyli, że kobieta ma przy sobie worek. W środku znajdowały się zwęglone zwłoki niemowlęcia.

Policja przekazała później, że 23-latka miała zamordować niespełna 6-miesięczne dziecko w akcie zemsty.

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń funkcjonariuszy, 23-letnia kobieta spotykała się z bratem zamordowanego, 6-miesięcznego chłopczyka. Kiedy doszło pomiędzy nimi do kłótni, udała się do domu rodziców partnera, by spakować swoje rzeczy. Wówczas została przez nich poproszona o opiekę nad niemowlęciem, ponieważ oboje musieli uczestniczyć w pogrzebie.

23-latka zgodziła się i uciekła z porwanym chłopcem. Jest oskarżona o zamordowanie dziecka.

