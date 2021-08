28-letnia Kristina zamordowana. Nowe, szokujące fakty ws. śmierci influencerki

Kristina Zhurawlewa, 28-latka zamieszkała w Jekaterynburgu (azjatycka część Rosji), była modelką, menadżerką i influencerką. Na swoim profilu na Instagramie publikowała zdjęcia luksusowych ubrań, biżuterii oraz sceny z życia rodzinnego. Jej profil obserwowało kilkadziesiąt tysięcy użytkowników.

Wydawało się, że jej życie zawodowe i prywatne to sielanka. Tym większym szokiem dla rosyjskiej opinii publicznej była wiadomość o śmierci kobiety. Jeszcze bardziej wstrząsający był fakt, że została zamordowana, a sprawcą był jej mąż.

Rosja. 28-latka zamordowana przez męża. Na jaw wyszły nowe fakty

Mężczyzna miał przez kilka dni przetrzymywać rozkładające się zwłoki w ich domu. Biegli stwierdzili, że w momencie zgonu Kristina była odurzona, a sprawca trzeźwy i poczytalny. To o tylko szokujące, że na profilu Kristiny można znaleźć mnóstwo pełnych czułości fotografii, na których pozuje wraz z ukochanym.

Teraz na jaw wychodzą kolejne, równie bulwersujące szczegóły tej sprawy. Dmitri Zhurawlew twierdzi, że przez długi czas był ofiarą przemocy domowej - fizycznej i psychicznej - ze strony małżonki. Instagramerka miała go "bić i upokarzać", co z kolei zaprowadziło go na skraj załamania nerwowego.

- Przyznaję się do winy i żałuję, ale nie chciałem jej zabić. Cały czas walczyliśmy, biła mnie, upokarzała. Po prostu nie mogłem się powstrzymać, moje nerwy nie wytrzymały, moje emocje mnie przerosły - tłumaczył się przed sądem Rosjanin (cytat za o2.pl).

Aby powstrzymać kłótnię, zacząłem ją dusić, co doprowadziło do jej śmierci. Często była nieszczęśliwa, obrażała mnie, poniżała mnie, biła mnie [...] Do czasu awantury nigdy nie powiedziałem jej złego słowa ani nie podniosłem na nią ręki. Zachowywałem to dla siebie, milczałem, a kiedy było to zupełnie nie do zniesienia, nawet podcinałem sobie żyły. I tego dnia po prostu nie mogłem tego znieść, próbowałem ją uspokoić, ale nie udało się Dmitir Zhurawlew, mąż Kristiny

Jak relacjonowali znajomi pary, Dmitri poinformował ich, że Kristina od niego odeszła i wyjechała do Moskwy. To samo powiedział policjantom. Śledczy jednak szybko zaliczyli go do grona podejrzanych, a ostatecznie wytypowali jako potencjalnego zabójcę.

Znajomi oraz sąsiedzi nie mogli uwierzyć w zbrodnię. Jak pisze "The Sun", uchodzili za kochającą się, zgodną i prawie niekłótliwą parę. Kristina często miała opisywać ślub z Dmitirim jako "najlepszą decyzję w swoim życiu".

