3-latek samotnie wydostał się z tajgi. Pokonał 3 km przy temperaturze – 35 st. C

Zdarzenie miało miejsce w rosyjskiej wsi Kienaj w Kraju Chabarowskim. Mężczyzna zabrał swojego 3-letniego syna do tajgi, gdzie mieli wspólnie łowić ryby. Ojciec chłopca wjechał skuterem śnieżnym na lód, który po chwili się załamał. Mężczyzna zdążył jedynie krzyknąć do stojącego na brzegu 3-latka, aby wracał do mamy.

Przerażony chłopczyk udał się w samotną podróż do domu. Miał do pokonania ok. 3 km. W dramatycznej sytuacji nie pomagała pogoda. Temperatura spadła do – 35 st. C.

3-latek dotarł do drogi śladami skutera, jednak w pewnym momencie pomylił się i poszedł w przeciwnym kierunku. - Szczęśliwym zbiegiem okoliczności po tej drodze, którą prawie nie jeżdżą samochody, tylko czasem pojazdy transportujące drewno, wracał z tartaku jeden z miejscowych. To on uratował chłopca – powiedziała Gulnara Kanawcewa z miejscowej administracji.

Życiu 3-latka nie zagraża już niebezpieczeństwo. Niestety jego ojca nadal nie udało się odnaleźć.

