33-latek zabił pedofila, który groził dzieciom siekierą

Władimir Sankin zabił pedofila, który groził dwóm chłopcom, że zabije ich siekierą jeżeli się nie rozbiorą. 33-latkowi grozi 15 lat więzienia. Do momentu wyroku, mężczyzna będzie przebywał w areszcie domowym.

Do zdarzenia doszło w Ulfie w Rosji pod koniec stycznia 2020 roku. Gdy 33-letni Władimir Sankin wracał do swojego domu, w pewnej chwili na ulicy zatrzymał go przerażony chłopiec. 10-latek opowiedział Sankinowi, że jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

Okazało się, że kilka godzin wcześniej, 10-latek i jego kolega bawili się na dworze. Kiedy zmęczyli się i zmarzli, weszli do pobliskiego budynku, aby się nieco ogrzać. Zaczepił ich wtedy nieznajomy mężczyzna, który zaprosił chłopców do swojego domu na gorącą herbatę. Propozycja okazała się jednak pułapką.

Najpierw mężczyzna zapewnił chłopców, że chce pokazać im "coś bardzo interesującego". Gdy udało mu się namówić ich do przyjścia do jego domu, w pewnej chwili wyciągnął siekierę i zaczął grozić im, że ich zabije, jeżeli za chwilę nie rozbiorą się do naga.

10-latek przekonywał Sankina, że udało mu się uciec, ale w domu pedofila cały czas przebywa jego kolega. 33-letni mężczyzna nie wahał się ani chwili i natychmiast ruszył dziecku na pomoc.

Sankin wbiegł do domu zwyrodnialca, wyciągnął go na zewnątrz i ciężko pobił. W pewnej chwili 54-latek uderzył głową o ziemię. Jak się okazało, upadek miał skutek śmiertelny. Sankin wezwał na miejsce pogotowie, ale było już za późno.

Lokalna społeczność okrzyknęła 33-letniego Sankina bohaterem, który uratował dwóch chłopców przed uzbrojonym pedofilem. Nie wiadomo jeszcze jaką decyzję podejmie wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna ma spędzić najbliższe miesiące w areszcie domowym. Za pobicie ze skutkiem śmiertelnym grozi mu 15 lat więzienia.

