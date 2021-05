Tragicznie zakończyła się kłótnia między dwojgiem rosyjskich małżonków. Podczas awantury, gdy oboje byli pod wpływem alkoholu, 45-latka usiadła na swoim mężu i udusiła go pośladkami. Kobietę oskarżono o zabójstwo.

Tatiana i Aidar mieszkali na co dzień w Nowokuźniecku w południowej części Rosji. Jak wspominają ich sąsiedzi, między małżonkami często dochodziło do awantur, zwykle gdy byli pod wpływem alkoholu.

Rosja. 45-latka udusiła męża pośladkami. Oskarżono ją o zabójstwo

Ostatnia kłótnia między nimi skończyła się jednak tragedią. Gdy wymiana zdań przybierała na sile, ważąca 100 kg kobieta - jak podaje Onet - miała zastosować "ostateczny argument". Usiadła bowiem na mężu i przycisnęła go swoimi pośladkami do ziemi.

W pewnym momencie córka pary pobiegła po sąsiadów, ale ci uznali, że sprawa nie wymaga szczególnej interwencji. W międzyczasie Aidar przestał już walczyć o uwolnienie się spod ciężaru żony. Jego ciało przestało wykonywać ruchy. Gdy jednak Tatyana uświadomiła sobie, że zabiła męża, wpadła w panikę. Zaczęła go trząść, licząc na to, że uda się go ocucić.

"Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że bezpośrednią przyczyną zgonu mężczyzny była niewydolność oddechowa. Stało się to w efekcie przyciśnięcia twarzy pupą do materaca" - informuje Onet. Sprawczyni tłumaczyła, że chciała jedynie uspokoić męża. Sąd nie dał jednak wiary jej wersji - ostatecznie oskarżono ją o zabójstwo.

