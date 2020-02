Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

– Poczułam zapach smażonego mięsa, ale to nie pachniało jak wołowina czy drób. Na kuchence było pełno sierści w kolorze tej, którą miała Niki. Na werandzie znalazłam zwłoki psa – relacjonuje Ekaterina Waljus, wolontariuszka ze schroniska dla zwierząt.

Para Rosjan mieszkająca na wyspie Sachalin, zobowiązała się zapewnić suczce Niki nowy, kochający dom. Zamiast tego, zgotowali jej jednak prawdziwe piekło. Podczas inspekcji przekonywali, że psu nie stała się krzywda. Niemal do końca twierdzili, że Niki uciekła z ich domu.

– Miałam łzy w oczach, nie mogłam tego słuchać. Zadzwoniłam po policję. Kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce para przyznała się, że dopuścili się zabójstwa zwierzęcia. Wcześniej mieli kilkukrotnie uderzyć Niki metalowym prętem - tłumaczy Waljus.

Ostatecznie para przyznała się do tego, że pies został przez nich zjedzony.

- Mam nadzieję, że zostaną surowo ukarani i odpowiedzą za to, co zrobili. Trzeba nie mieć serca, by zrobić coś takiego – dodaje wolontariuszka.

Dyrektor schroniska dla psów Irina Savitskaya domaga się kary więzienia za te makabryczne przestępstwo.

