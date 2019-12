Pojazdem podróżowało łącznie ponad 40 osób. W pewnym momencie autobus zjechał z trasy na moście, staranował barierki i runął prosto do rzeki. Zginęło kilkanaście osób, kilkanaście również zostało rannych. Na miejscu trwa akcja ratunkowa.

Do tragedii doszło w niedzielę przed południem, na drodze ze Sreteńska do Czyty w Kraju Zabajkalskim. Autobusem podróżowało 43 pasażerów. Pojazd zjechał z szosy na moście, staranował barierki i runął wprost do rzeki. W katastrofie zginęło 15 osób. 18 zostały rannych – przekazały władze Kraju Zabajkalskiego.

Stan sześciu rannych wymagał natychmiastowej hospitalizacji. Osoby te zostały przewiezione do szpitala. 11 osobom nic się nie stało. W autobusie wraz z kierowcą znajdowały się 44 osoby.

Trwa akcja ratunkowa

Na miejscu wypadku trwa akcja ratunkowa. Wszczęto już śledztwo mające wyjaśnić przyczyny katastrofy - oświadczył w wypowiedzi dla TASS Jegor Markow, rzecznik regionalnego oddziału Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej.

Najprawdopodobniej doszło do pęknięcia opony w przednim kole autokaru Kia Grandbird wyprodukowanego w Korei Południowej - pisze TASS. Początkowo podawano, że przyczyną wypadku mógł być błąd kierowcy.

Właścicielem autokaru jest prywatna firma transportowa zajmująca się organizacją wycieczek i przewozami okazjonalnymi - poinformowały regionalne struktury ministerstwa ds. obrony cywilnej, sytuacji nadzwyczajnych i likwidacji skutków klęsk żywiołowych w Czycie.

RadioZET.pl/TASS/AFP/PAP