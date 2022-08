Ciężarówka kompletnie zmiażdżyła minibusa. Co najmniej 16 osób zginęło

Co najmniej 16 osób zginęło, a kolejne trzy trafiły do szpitala po tym, jak 21 sierpnia w obwodzie uljanowskim na zachodzie Rosji doszło do zderzenia minibusu z ciężarówką - poinformowała agencja Reutera, powołując się na informacje lokalnej policji. Wszystkie ofiary to obywatele Kazachstanu.