Ciężarówka wpadła do rzeki w rosyjskiej Wsi Uryum na Syberii. Obciążenia pod pojazdem nie wytrzymał zbudowany z drewna most. Kierowca wydostał się z kabiny, ale samochodu nie udało się wyciągnąć.

Ciężarówka wpadła do rzeki we wsi Uryum w Kraju Zabajkalskim, ponad sześć tysięcy kilometrów na wschód od Moskwy. Cały region zmaga się z powodziami, wskutek wezbrania niewielkich, ale rwących rzek.

Łącznie powodzie wystąpiły w 99 miejscowościach na tzw. Dalekim Wschodzie - podał w sobotę rosyjski resort obrony cywilnej, sytuacji nadzwyczajnych i likwidacji skutków klęsk żywiołowych. "Z terenów objętych powodzią ewakuowano łącznie 4 tys. osób. Znalazły one schronienie w 23 centrach czasowego zakwaterowania" – poinformował resort.

Rosja. Ciężarówka spadła do rzeki. Most nie wytrzymał [WIDEO]

W miejscowości Uryum ciężarówka spadła do rzeki po tym, jak pękła konstrukcja drewnianego mostu. Pojazd dojechał do środka mostu, który nie wytrzymał obciążenia. Pojazd został wciągnięty przez rzekę. Nagranie z dramatycznego zdarzenia trafiło do agencji Reutera, a za nią – do mediów i użytkowników sieci społecznościowych na całym świecie.

RadioZET.pl