Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Do tragedii doszło w Krasnojarsku, trzecim co do wielkości mieście Syberii. W jednym z mieszkań znaleziono ciała 32-letniej kobiety i jej 3-letniego dziecka. Dramatycznego odkrycia dokonał ojciec chłopca. Mężczyzna nie mieszkał z rodziną, ale okresowo odwiedzał syna - podaje RIA Nowosti.

Według wstępnych ustaleń śledczych, matka powiesiła 3-letniego syna, po czym popełniła samobójstwo. Obecnie wszczęto postępowanie karne w sprawie zdarzenia. Śledczy przesłuchają ojca chłopca na wykrywaczu kłamstw i sprawdzą jego alibi.

Mieszkańcy Krasnojarska nie wierzą, że 32-latka zamordowała własne dziecko. Matka chłopca regularnie zamieszczała zdjęcia syna w mediach społecznościowych. Ostatnie zdjęcie dziecka zamieściła na dwa dni przed tragedią. W rosyjskich mediach czytamy, że chłopiec był długo oczekiwany, ponieważ 32-latka miała problemy z zajściem w ciążę.

RadioZET.pl/RIA Nowosti