Rosyjski minister Jewgienij Ziniczew zginał w trakcie ćwiczeń. "Ratował człowieka"

Jewgienij Ziniczew był ministrem obrony cywilnej, sytuacji nadzwyczajnych i likwidacji skutków klęsk żywiołowych Rosji. Kierował resortem od 2018 roku.

Rosja. Jewgienij Ziniczew nie żyje. Był ministerem obrony cywilnej

Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych w Rosji, tzw. EMERCOM podało, że Ziniczew próbował uratować tonącego mężczyznę w trakcie ćwiczeń w Norylsku. Redaktor naczelna państwowego serwisu informacyjnego RT Margarita Simonjan napisała na Twitterze, że był to kamerzysta, który stał z ministrem na krawędzi urwiska. W pewnym momencie poślizgnął się i wpadł do wody. „Zanim ktokolwiek zorientował się, co się stało, Ziniczew skoczył na ratunek, ale uderzył głową o kamień”. Media podały, że obaj mężczyźni zmarli w trakcie transportu helikopterem do szpitala. Ziniczew miał 55 lat.

Minister brał udział w międzyresortowych ćwiczeniach w Norylsku na północy Rosji. Jak podano, ich celem jest ochrona strefy arktycznej przed sytuacjami kryzysowymi. Minister sprawdzał również, jak idą prace na budowie nowej remizy.

Ziniczew służył w KGB, a po rozpadzie Związku Radzieckiego - w Federalnej Służbie Bezpieczeństwa (FSB). W latach 2006-2015 pracował w ochronie osobistej Służby Bezpieczeństwa Prezydenta Federacji Rosyjskiej. Krótko, bo zaledwie przez dwa miesiące, był też gubernatorem Kaliningradu.

RadioZET.pl/AFP/tvp.info/tvn24.pl/"Gazeta Wyborcza"/oprac. AK