Niedźwiedź rzucił się na treserkę podczas występu w cyrku Arlenkin na Syberii. Poszkodowana nie wymagała pomocy medycznej. Władze cyrku zaprzeczyły, by do ataku doszło, choć w internecie pojawiło się nagranie, na którym widać incydent. Rosyjski Komitet Śledczy wszczął już postępowanie.

Niedźwiedź zaatakował treserkę w czasie występu w cyrku Arlekin w mieście Bieriozowskij na Syberii. Zwierzę ubrane w czapkę i szalik podążało na dwóch łapach za kobietą, która prowadziła je wokół areny. Nagle niedźwiedź rzucił się na treserkę i zaczął szarpać jej nogę.

Drugi z pracowników cyrku biorących udział w występie bezskutecznie próbował odciągnąć agresywne zwierzę. Wszystkiemu przyglądała się zszokowana publiczność. Niedźwiedzia udało się okiełznać dopiero kolejnemu treserowi, który wybiegł zza kulis i chwycił drapieżnika za kark i głowę.

Rosja. Niedźwiedź rzucił się na treserkę w czasie występu. Szokujące nagranie z cyrku

Występ kontynuowano, ale znów doszło do ataku. Tym razem niedźwiedź próbował uderzyć kobietę łapą. Po raz kolejny interweniował jeden z treserów i odciągnął niedźwiedzia. Daily Star powołując się na lokalne doniesienia podał, że był jeszcze trzeci atak, a mimo to widowisko dokończono.

Rosyjski Komitet Śledczy wszczął dochodzenie, by ustalić, czy nie doszło do naruszenia zasad bezpieczeństwa. Cyrk Arlekin wydał oświadczenie, w którym zaprzeczył, że doszło do ataku, choć został on nagrany, a wideo trafiło do internetu. Rzeczniczka cytowana przez Daily Star powiedziała, że niedźwiedzie są w okresie godowym i dlatego mogą przejawiać agresywne zachowania.

Cyrk szczyci się tym, że dobrze traktuje zwierzęta i zapewnia im „humanitarne warunki”. Irina Nowozilkowa z organizacji zajmującej się prawami zwierząt VITA stwierdziła, że jest to niemożliwe. – Tresura zwierząt wiąże się z okrucieństwem. Zwierzęta doświadczają w cyrkach bezgranicznego okrucieństwa. Dlatego wszystkie cyrki ze zwierzętami powinny zostać zamknięte – podkreśliła Nowozilkowa.

