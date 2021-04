Pięcioro dzieci zginęło w pożarze, który wybuchł w nocy ze środy na czwartek w starym drewnianym domu we wsi niedaleko Jekaterynburga na Uralu. Udało się uratować dwójkę dzieci i ich matkę. Przyczyna zdarzenia jest ustalana.

Rosja. Do tragedii doszło w nocy ze środy na czwartek we wsi Bysowo. Jak podała agencja dpa, dwoje uratowanych dzieci wraz z matką trafiło do szpitala. Domostwo doszczętnie spłonęło.

Straż pożarna sprawdza, co wywołało pożar, zakłada się, że mogły to być przebiegające w pobliżu budynku stare linie energetyczne. W ponad 60-letnim domu dopiero od niedawna działała kuchenka.

W Rosji nie ma jasno określonych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego, stąd często dochodzi do tego rodzaju nieszczęśliwych wypadków.

