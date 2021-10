Rozbił się samolot pasażerski. Część osób na pokładzie ocalała

W pobliżu Mienzielińska w Tatarstanie rozbił się niewielki turbośmigłowy samolot pasażerski Let L-10 z 22 osobami na pokładzie - podały rosyjskie media. Do katastrofy doszło na lotnisku należącym do miejscowego aeroklubu. Zginęło 15 osób, uratowano siedem.