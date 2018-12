Silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,3. Zagrożenie tsunami

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Do podziemnych wstrząsów doszło ok. 82 km od wsi Nikolskoje na Wyspie Beringa w archipelagu Wysp Komandorskich. Hipocentrum było zlokalizowane na głębokości ok. 10 km.

Nie ma na razie doniesień na temat ewentualnych ofiar bądź zniszczeń.

RadioZET.pl/PAP/BM