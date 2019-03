W trakcie imprezy urodziła dziecko. Zostawiła je na śmietniku i wróciła na libację

Do przerażającego zdarzenia doszło w rosyjskiej miejscowości Riazań. 31-letnia kobieta podczas imprezy odbywającej się w mieszkaniu poczuła skurcze porodowe. Wyszła do toalety i tam urodziła zdrowe dziecko.

Noworodek został wyrzucony na śmietnik. O sprawie poinformowały między innymi portale Daily Mirror i Daily Mail.

Rosjanka włożyła ciało dziecka wraz z łożyskiem do plastikowego worka, wyszła z domu i wyrzuciła do osiedlowego kontenera. Następnie udała się z powrotem do mieszkania na dalszą libację.

Noworodek leżał na śmietniku 2 godziny

Płacz dziecka usłyszała przechodząca obok kobieta. Natychmiast zawiadomiła odpowiednie służby. Jak ustaliła policja, noworodek spędził w śmietniku około dwóch godzin. Dziecko było w stanie hipotermii – informuje Daily Mirror. Temperatura jego ciała wynosiła 24 stopnie Celsjusza.

Funkcjonariusze znaleźli w mieszkaniu 31-latkę, która dalej bawiła się i spożywała alkohol. W rozmowie z policją przyznała, że porzuciła noworodka, by móc kontynuować zabawę w towarzystwie znajomych. Kobietę aresztowano pod zarzutem usiłowania zabójstwa.

Jak podaje Daily Mirror, 31-letnia mieszkania Riazania ma jeszcze dwójkę małoletnich dzieci. Teraz rodzeństwo trafi do domu dziecka, a ich matka zostanie pozbawiona praw rodzicielskich. Ponadto Rosjanka może także pójść do więzienia na 5 lat.

RadioZET/Daily Mirror/o2.pl/Daily Mail/JZ