Wąż ugryzł 5-latkę w twarz. Ekspertka wyjaśniła, co go sprowokowało

5-letnia dziewczynka została ugryziona w twarz przez węża. Do groźnego zdarzenia doszło w ogrodzie zoologicznym Butterfly Park w Jekaterynburgu.

Nagranie incydentu w rosyjskim zoo trafiło do internetu. Węża zawieszono na szyi pięcioletniej Wiktorii, która pozowała z nim do pamiątkowego zdjęcia. Gad w pewnym momencie ugryzł dziecko w twarz.

Oglądaj

Rosja. 5-latka ugryziona przez węża w zoo

Pracownicy zoo zapewniali, że wąż nie jest jadowity, ale ojciec dziewczynki chciał się upewnić, że nic jej nie grozi. Wezwał karetkę, która zabrała dziecko do szpitala. Na szczęście pięciolatce nic się nie stało.

Ekspertka zajmująca się dzikimi zwierzętami Ekaterina Uwarowa powiedziała, co mogło być powodem ataku. Zanim na szyi 5-latki położono węza, zjadła kurczaka, a także bawiła się z pisklętami w zoo. – Węże są bardzo wrażliwe na zapach. Jeśli ten osobnik był głodny, a dziewczynka pachniała zdobyczą, czyli pisklętami, mogło to sprowokować węża do ugryzienia – wyjaśniła Uwarowa.

Przedstawiciele zoo stwierdzili, że to pierwszy taki incydent. Zapowiedzieli jednak, że uniemożliwią bezpośrednie kontakty gościom ogrodu zoologicznego ze zwierzętami, by zapobiec podobnym incydentom w przyszłości.

RadioZET.pl/Daily Mail/oprac. AK