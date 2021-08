Zabrakło tlenu w szpitalu. Nie żyje dziewięciu pacjentów z Covid-19

Dziewięciu pacjentów zmarło w szpitalu z powodu braku tlenu. Do tragedii doszło we Władykaukazie na południu Rosji. Śledczy badają powody awarii, która doprowadziła do rozszczelnienia rur z tlenem.

Szpital, w którym doszło w poniedziałek do tragedii, mieści się w stolicy republiki Osetii Północnej-Alanii, Władykaukazie. Miejscowe władze podały informację o śmierci 9 pacjentów zarażonych koronawirusem, które zmarły w lecznicy w poniedziałek.

Jak podała agencja AFP, wcześniej doszło do rozszczelnienia się rur z tlenem w Republikańskim Szpitalu Klinicznym we Władykaukazie. Miejscowe władze zapewniły, że w jak najszybszym czasie podały zapas tlenu pozostałym pacjentom. Przyczyny tragedii badają śledczy.

Brakuje tlenu w szpitalach w Rosji

Pełniący obowiązki prezydenta republiki Siergiej Menjajło poinformował, że ministerstwo obrony ma dowieźć do szpitala we Władykaukazie 2 tony tlenu z miasta Mozdok. - Konkluzje są następujące: musimy we wszystkich szpitalach zainstalować stacje tlenowe, pieniądze zostały nam przyznane za pośrednictwem Ministerstwa Przemysłu i Handlu. To są stacje, które uwolnią nas od uzależnienia od transportu tlenu. Niestety stacje zostały zamówione, a produkcja ich trwa i nie zostaną dostarczone szybko - powiedział przywódca republiki.

Według informacji służb prasowych regionalnego ministerstwa zdrowia w momencie awarii na oddziale reanimacyjnym szpitala znajdowało się 71 pacjentów, w tym 13 - na sztucznej wentylacji płuc. To właśnie 9 osób z nich zmarło.

Do szpitala wezwano dodatkowych lekarzy. Pacjenci, będący pod respiratorami z tlenem dostarczanym z rezerwowego systemu, są pod stałą obserwacją. Każdy z nich ma indywidualną opiekę medyczną.

Serwis Lifenews.ru przypomniał, że do podobnej tragedii doszło w październiku ubiegłego roku w Rostowie. 13 pacjentów z Covid-19 zginęło, kiedy w miejscowym szpitalu nastąpiła przerwa w dostawie tlenu.

Po tamtej tragedii rosyjskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu alarmowało, że w jednej czwartej regionów występują problemy z zaopatrzeniem szpitali w tlen medyczny. Urzędnicy zapowiedzieli, że będą pracować nad rozwiązaniem tego problemu.

