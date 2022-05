Rosjanie chcą oderwać ten region od Ukrainy. Szokujące, co każą robić dzieciom

Rosjanie przygotowują się do przeprowadzenia tzw. referendum w sprawie odłączenia Mariupola od Ukrainy i przyłączenia go do pseudopodmiotu państwowego zarządzanego przez Rosję - pisze ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa. Dodaje, że referendum mogłoby się odbyć już w niedzielę.