"Rosjanie chcą okupacji Polski". Minister obrony Ukrainy ostrzega przed atakiem

- To nie jest sprint, a raczej maraton - mówił minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow o trwającej inwazji Putina na Ukrainę. Polityk podkreślił, że większość Rosjan pozytywnie ocenia ewentualną okupację Polski czy państw bałtyckich. - Jeśli Ukraina nie powstrzyma Rosji, to Rosjanie przyjdą do was - podkreślił.

Ołeksij Reznikow był „Gościem Wydarzeń” w Polsat News. Minister obrony Ukrainy przyznał, że dopiero po pewnym czasie dotarło do niego, że atak Rosjan "to nie sprint, a maraton". Jak dodał, Ukraińcy są bardzo wytrwali.

Ołeksij Reznikow: Rosjanie dawali nam 72 godziny, nie udało się

- Wytrwamy w wojnie przeciwko Rosji. Chcieli nas pokonać, dawali nam 72 godziny, nie udało się. Nie uda się też w 72 tygodnie, a nawet w 72 miesiące. Ważne, żebyście wy (sojusznicy - red.) się nie poddali, my nie będziemy zmęczeni - mówił minister obrony Ukrainy.

Pytany przez Bogdana Rymanowskiego, jak obecnie wygląda sytuacja w Donbasie, odpowiedział, że Rosjanie skoncentrowali wszystkie swoje moce na atakowaniu Siewierodoniecka.

- Starają się złamać naszych obrońców psychicznie i wywołać panikę wśród ludności cywilnej. Mamy duże straty z powodu ostrzałów artyleryjskich i rakietowych - stwierdził Reznikow. Potwierdził tym samym słowa Wołodymyra Zełenskiego, który mówił, że najgorętsze walki toczą się w Siewierodoniecku i okolicach. - Niestety są straty. Są one bolesne. Ale trzeba się trzymać. To nasze państwo - mówił we wtorek prezydent Ukrainy.

Szef ukraińskiego MON powiedział w Polsacie, że Ukraińcom pomagają w ograniczeniu liczby ofiar dostawy zachodniego sprzętu, m.in. polskich armatohaubic Krab. - Polskie Kraby zaczną zjadać kolumny Rosjan. Jestem za to wdzięczny polskiemu rządowi. To doceniona przez żołnierzy technika wojskowa na miarę XXI wieku - podkreślił.

Minister obrony Ukrainy ostrzega Polskę przed atakiem Rosjan

Polityk zaznaczył, że wojna rosyjska to wojna przeciw całemu Zachodowi. Powiedział także, czego według badań socjologicznych chcą Rosjanie. - Jeśli spojrzycie na badania opinii publicznej w Rosji, dowiecie się, że ponad 80 proc. Rosjan bardzo pozytywnie odnosi się do okupacji Polski. Tyle samo ankietowanych uważa, że równie potrzebna jest okupacja państw bałtyckich - wskazał.

– Jeśli Ukraina, przy pomocy Polaków nie powstrzyma Rosji, to Rosjanie przyjdą do was. Drogie paliwa czy żywność jest kwestią umowną, ponieważ wasi chłopcy i dziewczęta nie giną na froncie. Dziś tarczą wschodniej flanki krajów Europy i NATO jest Ukraina. Płacimy za to naszą krwią. Dzięki temu możemy rozmawiać w pokojowej Warszawie. Spójrzcie, jak działa propaganda rosyjska. Oni chcą zająć Polskę, odbudować mur berliński – podsumował minister obrony Ukrainy.

RadioZET.pl/Polsat News