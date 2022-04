Rosjanie chcieli zabić wszystkich jeńców. Przechwycono nagranie. "Mordercy, nie żołnierze"

Ukraiński wywiad przechwycił telefoniczną rozmowę między rosyjskimi żołnierzami, w której jest mowa o rozkazie zabicia wszystkich jeńców wojennych w rejonie Popasny w obwodzie ługańskim. "To jawna zbrodnia wojenna" - podkreślono w komunikacie służb.

Wojna w Ukrainie trwa już 57. dobę. Rosjanie dokonują masowych zbrodni na ludności cywilnej, ostrzeliwując szkoły, szpitale, budynki mieszkalne, a nawet całe miejscowości. Co jakiś czas ukraińskiemu wywiadowi udaje się przechwycić rozmowę, w której nagrani rosyjscy żołnierze wspominają o mordowaniu niewinnych cywilów.

Pisaliśmy ostatnio o wstrząsającym nagraniu rozmowy Rosjanina z matką, w której wspominał on, że "zabija cywilów, w tym dzieci", na co w odpowiedzi usłyszał, że "zabija faszystów". Innym razem udostępniono fragment rozkazu, który zakładał strzelanie w osiedla mieszkalne. "Zabij ich wszystkich, do cholery" - mogliśmy usłyszeć.

Rosjanie chcieli zabić wszystkich jeńców. Przechwycono nagranie

Teraz ukraiński wywiad przechwycił kolejną telefoniczną rozmowę między rosyjskimi żołnierzami, w której tym razem jest mowa o rozkazie zabicia wszystkich jeńców wojennych w rejonie Popasny w obwodzie ługańskim (wschód Ukrainy).

"To jawna zbrodnia wojenna, pogwałcenie prawa międzynarodowego i kolejny uderzający przykład, że rosyjska armia to mordercy, gwałciciele i szabrownicy, a w żadnym wypadku nie są to żołnierze” - napisał wywiad w komunikacie.

"Po raz kolejny ostrzegamy, że zbrodnie wojenne nie mają przedawnienia i gwarantujemy, że wszyscy zbrodniarze wojenni zostaną sprawiedliwie ukarani!" - dodano.

