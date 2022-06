Rosjanie dokonują demonstracji sił. Groźne rakiety pojawiły się w Kaliningradzie

Jak podaje portal Navalnews, rosyjskie wojsko rozmieściło dwa systemy przeciwokrętowe. Pierwszy z nich to system 3K60 Bał, który jest odpowiednikiem Harpuna.

Ten system uzbrojenia jest przeznaczony do zwalczania nawodnych jednostek pływających. Ma zasięg ok. 70 mil morskich (ulepszona wersja – do 160). Pociski z tej wyrzutni osiągają prędkości poddźwiękowe.

K-300P Bastion-P to drugi system rozmieszczony w Kaliningradzie. Zasięg jego rakiet jest większy niż Bał i wynosi on ok. 190 mil morskich. Broń ta jest uważana za poważne zagrożenie dla każdego okrętu nawodnego.

Dodatkowo rakiety z wyrzutni Bastion-P mogą też atakować cele na lądzie. Z tej możliwości skorzystali już Rosjanie w trakcie trwającej wojny w Ukrainie. Pociski z umieszczonego w Kaliningradzie systemu Bastion mogą sięgnąć aż do szwedzkiego wybrzeża.

Blokada Kaliningradu

Od 18 czerwca zaczął obowiązywać zakaz tranzytu kolejowego stali i wyrobów z metali żelaznych między Kaliningradem a pozostałymi częściami Rosji przez Litwę. Jest to wynik sankcji UE nałożonych na Rosję z powodu jej inwazji w Ukrainie.

Rosja oskarżyła Litwę o wstrzymanie tranzytu i zapowiedziała działania odwetowe. Litwa podkreśla, że ograniczenie tranzytu to nie są jej działania, lecz skutki czwartego pakietu sankcji unijnych. Władze zapewniają, że nie zamierzają wprowadzać blokady rosyjskiej eksklawy.

Hakerzy powiązani z Rosją przeprowadzili w poniedziałek cyberataki na litewskie instytucje państwowe i przedsiębiorstwa. Do ataków przyznała się grupa Killnet, która przekazała, że jest to zemsta za ograniczenie przez Litwę tranzytu z i do Kaliningradu.

RadioZET.pl/Navalnews