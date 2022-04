"14-latka zgwałcona przez pięciu okupantów, teraz jest w ciąży". Rosjanie gwałcili nawet dzieci

Rosjanie zabijają, plądrują i gwałcą w wojnie w Ukrainie, którą sami nazywają „operacją specjalną”. Po wycofaniu się spod Kijowa i innych rejonów Ukrainy na jaw wychodzą okrucieństwa ich okupacji.

Barbarzyńscy najeźdźcy nie mieli litości nawet dla małych dzieci. Ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa poinformowała o drastycznych historiach zgwałconych nastolatków.

Rosjanie znęcali się nad dziećmi. 14-latkę gwałciło pięciu okupantów, teraz jest w ciąży

"Dziewczynka, 14 lat, zgwałcona przez pięciu okupantów. Teraz jest w ciąży. Bucza. Chłopiec, 11 lat, zgwałcony na oczach mamy – przywiązali ją do krzesła, żeby patrzyła. Bucza. Kobieta 20 lat, zgwałcona przez trzech okupantów jednocześnie we wszystkie możliwe miejsca. Irpień" – wyliczyła Denisowa na profilu na Facebooku.

Rzeczniczka zaapelowała do Komisji ONZ badającej naruszenia praw człowieka podczas wojskowej agresji Rosji na Ukrainę oraz do misji eksperckiej utworzonej przez państwa należące do OBWE, by uwzględniły te fakty rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie.

RadioZET.pl/PAP