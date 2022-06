Rosjanie idą w kierunku tego miasta. Potwierdzają to dwa źródła. "Coraz większa presja"

Rosjanie chcą do 26 czerwca zająć obwód ługański. Nadal dążą do przejęcia kontroli nad Siewierodonieckiem i prowadzą ofensywę, by okrążyć siły ukraińskie w rejonie sąsiedniego Lisiczańska. W komunikacie na Facebooku Sztab Genralny Ukrainy podał, że wojska rosyjskie opanowały dwie miejscowości: Łoskutiwkę i Raj-Aleksandriwkę oraz że szturmują Syrotyne.

Rosjanie idą w kierunku Lisiczańska. Potwierdza to sztab Ukrainy

"Przeciwnik prowadzi działania przygotowawcze w celu forsowania rzeki Doniec" - poinformował sztab. Działania ofensywne siły rosyjskie prowadzą także w rejonie miejscowości: Zołote i Wowczojariwka. "W kierunku Słowiańska ugrupowania agresora koncentrują wysiłki na poprawieniu sytuacji taktycznej i wykryciu słabych miejsc w obronie naszych wojsk" - dodano.

"Wróg stara się stworzyć warunki do wznowienia ofensywy w kierunkach Izium-Barwinkowe i Izium-Słowiańsk. W celu wzmocnienia oddziałów w rejonie miasta Izium przeciwnik przerzucił pododdziały pancerne w liczbie do dwóch. Okupanci planują zastosowanie ciężkich miotaczy ognia na kierunku Słowiańska" - czytamy w komunikacie.

Na kierunkach Kramatorska, Awdijiwki, Kurachowego - innych miast Donbasu - wojska rosyjskie nie prowadziły aktywnych działań. Przy tym, prowadzą ostrzały w celu angażowania tam obrony ukraińskiej i uniemożliwienia jej przerzucenia oddziałów na inne kierunki.

W kierunku Mikołajewa, ważnego portu na południu Ukrainy, Rosjanie rozlokowali w pewnych miejscach oddziały artyleryjskie. Na kierunku Krzywego Rogu poprawiają wyposażenie artyleryjskie swych pozycji.

Na Morzu Czarnym okręty rosyjskie nadal blokują żeglugę. "W gotowości do użycia broni rakietowej znajduje się w akwenie Morza Czarnego pięć okrętów przenoszących pociski typu Kalibr" - podano w oświadczeniu Sztabu Generalnego.

Brytyjskie MON potwierdza, że Rosjanie idą w stronę Lisiczańska

Na fakt, iż Rosjanie przesuwają się w stronę Lisiczańska, zwraca uwagę również brytyjskie ministerstwo obrony, które opublikowało w czwartek w mediach społecznościowych codzienną aktualizację wywiadowczą.

"Od 19 czerwca siły rosyjskie posunęły się najprawdopodobniej o ponad 5 km w kierunku południowego podejścia do miasta Lisiczańsk w Donbasie. Niektóre jednostki ukraińskie wycofały się, prawdopodobnie aby uniknąć okrążenia. Lepsze wyniki Rosji w tym sektorze są prawdopodobnie wynikiem niedawnego wzmocnienia jednostek i silnej koncentracji ognia" - podano w komunikacie resortu.

"Rosyjskie siły wywierają coraz większą presję na enklawę Lisiczańsk-Siewierodonieck, posuwając się do przodu po obrzeżach obszaru zabudowanego. Jednak działania zmierzające do głębszego okrążenia i zajęcia zachodniej części obwodu donieckiego pozostają w martwym punkcie" - napisano.

