Rosjanie kradną zboże z Ukrainy. Statki płyną do Syrii

Podczas wojny w Ukrainie Rosja przejęła duże magazyny ukraińskiego zboża. Mimo protestów i sankcji jest ono dalej eksportowane. - Grozi to gwałtownym wzrostem cen zbóż na światowych rynkach oraz niedoborami żywności w krajach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu - mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

W wyniku wojny w Ukrainie Rosja przejęła duże zapasy ukraińskiego zboża. Coraz więcej pojawia się informacji, że jest ono kradzione i eksportowane na Bliski Wschód i do krajów Afryki, które cierpią z powodu niedoborów żywności. Jednocześnie Flota Czarnomorska, blokuje port w Odessie, uniemożliwiając eksport zboża z Ukrainy.

"Skradzione towary z Ukrainy: masowiec CMC Matros Pozynich z siedzibą w Astrachaniu, który jest objęty sankcjami przez USA, przepłynął przez cieśninę Bosfor w kierunku Morza Śródziemnego. Jest w drodze z okupowanego Sewastopola do Bejrutu, ale tak naprawdę płynie do Syrii. Przewozi 270 00 ton skradzionej pszenicy" - napisał na Twitterze użytkownik Yörük Işık, który zajmuje się obserwacją statków przepływających przez cieśninę Bosfor.

To nie pierwszy tego typu statek na Morzu Czarnym, wcześniej ten sam użytkownik informował o syryjskim statku, który najprawdopodobniej zmierzał do Sewastopolu, również żeby przejąć ładunek ukraińskiego zboża.

Turcja pomaga kraść zboże?

Rosja sprzedaje Turcji ukradzione Ukrainie zboże, fałszując jego dokumentację tak, by wynikało z niej, że zostało wyprodukowane w Rosji – powiedział w wywiadzie dla agencji Ukrinform ambasador Ukrainy w Turcji Wasyl Bodnar.

- Jak się dowiedzieliśmy, według dokumentów Turcja oficjalnie kupuje zboże jako niepochodzące z Ukrainy. Odbywa się to następująco: Rosjanie kradną ukraińskie zboże, zawożą lądem do Sewastopola, stamtąd transportują je morzem do rosyjskich portów, po czym z podrobioną dokumentacją zostaje ono sprzedane jako rzekomo rosyjskie – powiedział ambasador.

Rosja blokuje eksport ukraińskiego zboża, kontrolując żeglugę na Morzu Czarnym. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że obecnie wypłynąć nie może 22-25 mln ton zboża, a do jesieni może to być już 75 mln ton. Grozi to gwałtownym wzrostem cen zbóż na światowych rynkach oraz niedoborami żywności w krajach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Zełenski dodał, że omawia z Wielką Brytanią i Turcją pomysł, aby marynarka wojenna kraju trzeciego gwarantowała przepływ ukraińskiego eksportu zboża przez kontrolowane przez Rosję Morze Czarne.

RadioZET.pl