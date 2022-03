Rosjanie mają problemy. "To poważnie ogranicza ich potencjał ofensywny"

Po ponad 3 tygodniach wojny rosyjskie siły są nękane przez coraz większe problemy logistyczne - ocenił po 22 dobie inwazji na Ukrainę brytyjski resort obrony. "Niechęć do manewrowania w terenie, brak kontroli nad przestrzenią powietrzną i ograniczone zdolności przerzutu uniemożliwiają Rosji skuteczne zaopatrywanie wysuniętych oddziałów nawet w podstawowe towary, takie jak żywność i paliwo" - czytamy.

"Nieustanne ukraińskie kontrataki zmuszają Rosję do przekierowania dużej liczby wojsk do obrony własnych linii zaopatrzenia. Poważnie ogranicza to potencjał ofensywny Rosji" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

