Rosjanie mogą zakręcić Finom kurek z gazem. Podano datę

Fiński państwowy dostawca energii Gasum poinformował w środę, że import gazu ziemnego z Rosji może zakończyć się w piątek lub sobotę. Przedstawiciele firmy Gasum przekazali, że nie otrzymali w tej sprawie informacji od rosyjskiego Gazpromu Export ani od rosyjskiego operatora przesyłowego, ale szykują się na taki scenariusz.

Rosjanie mogą odciąć Finom gaz jeszcze w tym tygodniu

"Gasum będzie nadal przygotowywać się do takiej sytuacji wraz ze swoimi klientami i władzami krajowymi odpowiedzialnymi za dostawy awaryjne" – czytamy w oświadczeniu cytowanym przez agencję Reuters.

W piątek fiński rząd oświadczył, że jest przygotowany na możliwe odcięcie dostaw gazu przez Rosję. Po posiedzeniu specjalnej ministerialnej grupy roboczej podano, że zapotrzebowanie na gaz dla realizacji niezbędnych usług społecznych oraz dla gospodarstw domowych w Finlandii jest zabezpieczone i będzie pokrywane w razie braku dostaw czy wystąpienia zakłóceń.

W Finlandii niemal 100 proc. zużywanego gazu pochodzi z Rosji (w tym surowiec dostarczany przez Estonię), jednak gaz stanowi jedynie ok. 5 proc. ogólnego zapotrzebowania na energię w kraju. Tylko ok. 30 tys. gospodarstw domowych korzysta z gazu, ale duża część z nich nie zużywa go do celów grzewczych. Gaz ziemny ma znaczenie przede wszystkim dla różnych procesów przemysłowych w kraju, w tym przemysłu drzewnego, stalowego czy branży spożywczej.

RadioZET.pl/PAP/Reuters