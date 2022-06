Według ministerstwa w ćwiczeniach tych bierze udział około tysiąca żołnierzy i ponad 100 pojazdów, w tym wyrzutni międzykontynentalnych rakiet balistycznych Jars.

Rosjanie przeprowadzą ćwiczenia sił nuklearnych

Ministerstwo poinformowało, że żołnierze ćwiczą przemieszczanie systemów rakietowych na pozycje w terenie, na dystansie do 100 km, a także rozpraszanie jednostek. Przetestowany zostanie sprzęt inżynieryjny, stosowanie kamuflażu i procedury bezpieczeństwa.

Strategiczne Siły Rakietowe to główny komponent strategicznych sił jądrowych Rosji. Przeznaczone są one do nuklearnego odstraszania ewentualnej agresji - przekazano w depeszy.

RadioZET.pl/PAP/Interfax

