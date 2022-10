Rosjanie opuszczą okupowany Krym? "Przygotowują plan"

Ewakuacja Krymu, który jest okupowany przez Rosjan od 2014 roku, mogłaby zostać przeprowadzona, gdyby sytuacja się “skomplikowała”. Plan ucieczki zakłada wywiezienie z półwyspu rodzin kierownictwa sił bezpieczeństwa - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w komunikacie z 11 października.

Podano, że pojawiło się również zalecenie dla nauczycieli uniwersytetów czasowo okupowanego Chersonia, współpracujących z władzami okupacyjnymi. Mają oni przeprowadzić się na Krym.

"Okupanci przygotowują plan ewakuacji Krymu"

Most Krymski został częściowo zniszczony w sobotę. Według rosyjskich śledczych przyczyną była eksplozja ciężarówki, która spowodowała zapalenie się cystern z paliwem na kolejowej części mostu. Oprócz zniszczeń na kolejowej nitce przeprawy zniszczone są odcinki drogi na jednej z nitek samochodowych. Część tej trasy runęła do wody.

Ukraińskie media podały, że uszkodzenie mostu było operacją ukraińskich służb specjalnych. Władze w Kijowie tego jednak nie potwierdziły, a Służba Bezpieczeństwa Ukrainy podała, że rolę SBU lub innych organów państwowych Ukrainy w wybuchu będzie komentować po ostatecznym zwycięstwie.

Most Krymski nad wodami Cieśniny Kerczeńskiej zbudowano w 2018 roku – cztery lata po aneksji Krymu przez Federację Rosyjską. Przeprawa łączy okupowany Półwysep Krymski z rosyjskim Krajem Krasnodarskim. Most otwierał osobiście Władimir Putin. Od początku inwazji rosyjskiej w Ukrainie w lutym br. połączenie jest wykorzystywane przez Kreml do transportu żołnierzy i sprzętu wojskowego.

RadioZET.pl/Unian/PAP

