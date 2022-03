Rosjanie ostrzelali Biuro Misji Doradczej UE. Szef unijnej dyplomacji wydał oświadczenie

Biuro Misji Doradczej Unii Europejskiej w Ukrainie, które mieści się w Mariupolu, zostało ostrzelane przez Rosjan. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell przekazał w oświadczeniu, że żadnemu z pracowników biura nic się nie stało, doszło natomiast do "znaczących zniszczeń". Nie wiadomo dokładnie, kiedy placówka została ostrzelana. Borrell wyjaśnił jedynie, że informacja o ostrzale dotarła do niego we wtorek.

- Zdecydowanie potępiamy te ataki, a także wszelkie ataki wymierzone w ludność i infrastrukturę cywilną. Domagamy się od Rosji natychmiastowego zaprzestania ofensywy wojskowej i bezwarunkowego wycofania wszystkich sił i sprzętu wojskowego z całego terytorium Ukrainy, zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ i nakazem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości – zaznaczył Borrell.

Misja Doradcza Unii Europejskiej na Ukrainie (European Union Advisory Mission Ukraine) została powołana decyzją Rady UE z 22 lipca 2014 r. Przedstawiciele UE zostali zaproszeni na Ukrainę po wydarzeniach na Majdanie. Głównym celem misji jest wsparcie ukraińskiego rządu i pomoc w odbudowaniu zaufania społeczeństwa. Biura terenowe EUAM oprócz Mariupola zlokalizowane są także w Odessie, Charkowie i Lwowie. Centrala misji mieści się w Kijowie.

