Rosjanie ostrzelali białoruską wieś. Władze Ukrainy: „To prowokacja, by wciągnąć do wojny Białoruś”

Zdaniem władz Ukrainy Putin chce sprowokować Białoruś do stanięcia po stronie Rosji i dołączenia do wojny. - Celem prowokacji jest zmuszenie Białorusi do wojny przeciwko Ukrainie. Gwarantuję, że ukraińskie wojsko nie planowało, nie planuje i nie będzie planować żadnych agresywnych działań przeciwko Białorusi – poinformował w piątek minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow.