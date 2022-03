Rosjanie ostrzeliwali cywilów. Ukraińcy pokrzyżowali im plany. "Teraz tu będzie kwietnik"

Rosyjska inwazja w Ukrainie trwa już prawie trzy tygodnie. Armia Władimira Putina kontynuuje zmasowane ataki m.in. na Mariupol, Charków i Kijów. Rosjanie ostrzeliwują także Czernihów na północy Ukrainy. W poniedziałek cztery osoby zginęły w bombardowaniu stacji pomp.

Tego samego dnia szef władz obwodu czernihowskiego Wiaczesław Czaus przekazał, że 13 marca w Czernihowie zarejestrowano osiem pożarów. Jak powiedział, od początku wojny 160 powstało w wyniku ostrzału lub bombardowania.

Czernihów. Ukraińcy zniszczyli wyrzutnie rakiet MLRS

Władze obwodu czernihowskiego zamieściły we wtorek ostrzeżenie w internecie przed nowymi nalotami sił rosyjskich, wzywając obywateli do udania się do schronów.

Tymczasem Siły Zbrojne Ukrainy poinformowały na swojej stronie na Facebooku, że 15 marca sytuacja w rejonie odpowiedzialności jednostek Dowództwa Operacyjnego "Północ" pozostaje pod kontrolą. Jak dodano w komunikacie, "obrońcy Czernihowa odkryli, że wrogie siły z wyrzutni rakiet MLRS podstępnie ostrzeliwały dzielnice mieszkalne miasta".

"10 minut działań naszej artylerii szybko pokrzyżowało ich plany. Teraz w tym miejscu będzie kwietnik. Uwierz w swoich obrońców!" - napisano w oświadczeniu Sił Zbrojnych Ukrainy.

RadioZET.pl

